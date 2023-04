AZ staat voor duivels dilemma door Youth League-sprookje

AZ-talent Mexx Meerdink staat voor een duivels dilemma. De spits maakt een goede periode door in Alkmaar en maakte tegen sc Heerenveen de gelijkmaker (1-1). Daarmee is hij van waarde voor het eerste elftal, terwijl er in de Youth League een prachtig affiche te wachten staat. Er zal echter een keuze gemaakt moeten worden.

Als Pascal Jansen donderdag over twee weken een beroep doet op de aanvaller voor de hoofdmacht in het duel met Anderlecht, dan kan hij een dag eerder niet met AZ O19 in de Final Four van de Youth League meedoen tegen de leeftijdsgenoten Sporting Portugal. Nadat hij betrokken was bij de uitschakeling van de jeugdteams van FC Barcelona en Real Madrid, wil hij ook in de eindfase meedoen.

Maar het eerste team in de kwartfinale van de Conference League gaat normaliter voor. “Dat is niet te combineren, dat weet ik ook wel. Maar mijn hart zegt: al moet ik van Alkmaar naar Zwitserland lopen om mee te mogen doen, dan doe ik dat. Ik zou het zelfs zwemmen, honderd procent”, vertelt Meerdink in De Telegraaf.

Er zit ruim vijftien uur tussen beide duels en dus moet hij zich richten op de hoofdmacht, waar hij achter Vangelis Pavlidis inmiddels tweede spits is. “Kijk: zoals het er nú voorstaat zit ik bij één en hou ik mijn focus bij één. Dat is het gewoon. Maar in welk team het ook zal zijn, ik zal mij voor honderd procent inzetten.”

Maar ergens blijft het steken als hij het jeugdsprookje niet af kan maken en de halve finale moet missen. “Natuurlijk wil je afmaken waar je aan begonnen bent. Ik kan daar in Nyon zelfs nog topscorer van de Youth League worden, hoe mooi zou dat zijn? Maar om op dít podium met het eerste te mogen spelen, is ook fantastisch. Daar werk ik al als kleine jongen naar toe. Ik ben er trots op dat ik net een half uur heb mogen meedoen.”