AZ-talenten kennen ook laatste horde richting historie in de Youth League

AZ neemt het aanstaande maandag in de finale van de Youth League op tegen Hajduk Split. De talenten van de topclub uit Kroatië rekenden vrijdagavond overtuigend af met het Italiaanse AC Milan. In Zwitserland werd het uiteindelijk 3-1 voor de Kroaten, die maandag de degens kruisen met AZ.

Hajduk kon in Genève rekenen op de steun van duizenden meegereisde fans. De aanmoedigingen vanaf de tribune werden in de tweede helft beloond door Jere Vrcic, die voor de 1-0 zorgde. Milan kreeg daarna kansen op de gelijkmaker, maar die gingen er niet in. Rokas Pukstas en Simun Hrgovic zorgden voor nog meer feest voor Hajduk. Een treffer van Kevin Zeroli kwam te laat namens Milan.

Eerder op de dag had AZ na een leuke wedstrijd gewonnen van Sporting CP. De Alkmaarders kwamen vroeg op achterstand, maar knokten zich naar een 1-2 voorsprong. De bezoekers uit Portugal kregen vervolgens een strafschop, waarna het weer 2-2 stond in Zwitserland. AZ bleek na negentig minuten echter beter in het nemen van strafschoppen en pakte alsnog het ticket voor de eindstrijd.

Die finale wordt aanstaande maandag afgewerkt in het Stade de Genève. Daar zal de aftrap zijn om 18.00 uur. De Youth League bestaat sinds 2013 en kreeg nog nooit een Nederlandse winnaar. Sinds de invoering van het toernooi ging de beker mee met achtereenvolgens FC Barcelona, Chelsea, nogmaals Chelsea, RB Salzburg, wederom Barcelona, FC Porto, Real Madrid en Benfica.