Baena doet aangifte van klap, vrouw Valverde houdt emotioneel betoog

Álex Baena gaat aangifte doen tegen Federico Valverde voor de klap die hij zou hebben gegeven na de wedstrijd tussen Real Madrid en Villarreal. Na het duel stond Valverde zijn collega van Villarreal op te wachten bij de spelersbus om hem een klap – of zelfs meerdere – te geven. Baena heeft besloten naar de politie te stappen.

Villarreal bevestigt de aangifte via de clubkanalen. ‘Wij verwerpen elke vorm van geweld en doen aangifte tegen de man die de agressie veroorzaakt heeft’, schrijft El Submarino Amarillo, dat aangeeft het verhaal van Baena te geloven. In de wedstrijd was ook al een beeld te zien waarop Valverde woedend lijkt op Baena, maar zich uiteindelijk verbijt en besluit om niet aan te vallen.

De woede komt volgens het kamp Valverde omdat Baena walgelijke dingen naar het hoofd van de Uruguayaan geslingerd zou hebben. Hij zou hebben gezegd dat Valverde zijn ongeboren kind, met wie het op dat moment niet goed leek te gaan, nooit zou zien. Bij Mino Bonino, de partner van Valverde, kwamen die woorden keihard binnen, zo liet ze weten in een statement.

‘Stel je voor dat wanneer je veertien weken zwanger bent, ze je vertellen dat je kind niet geboren gaat worden’, schrijft zij onder meer. Door een erfelijke aandoening trisomie werd geadviseerd de zwangerschap af te breken of minstens een maand te wachten voordat er tests gedaan konden worden of hoe de zwangerschap zou aflopen. ‘En stel je voor dat het rondgaat op sociale media, terwijl ik niet wist of ons kind levend geboren zou worden.’

‘Dat je dat gebruikt tegen mensen die van je gewonnen hebben in het voetbal. Dan breekt mijn hart. Het is waar. Woorden doen meer pijn dan welke klap dan ook en ik ben op dit moment niet klaar om het allemaal opnieuw te beleven’, schrijft ze. ‘We zetten nooit aan tot geweld. Het spijt me dat je deze bedreigingen hebt ontvangen. (…) Maar er zijn grenzen die niet overschreden mogen worden. Niet alles mag in voetbal’, doet Bonino een duidelijke oproep. ‘De familie staat voorap. Voetbal is het minst belangrijk van de belangrijke zaken.’