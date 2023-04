Rel in Spanje: woedende Valverde wacht collega op en slaat hem in parkeergarage

Real Madrid-middenvelder Federico Valverde heeft voor opschudding gezorgd in Spanje: na de wedstrijd tegen Villarreal zou de Uruguayaanse voetballer collega Alex Baena opgewacht hebben. Daarbij kwam het tot een voorval, waarbij Valverde geslagen zou hebben.

Dat schrijven diverse Spaanse en andere buitenlandse media, waaronder het betrouwbare The Athletic en Marca. Bovendien zou het incident zijn gefilmd door Villarreal, dat overweegt aangifte te doen tegen de actie. Het management van Valverde zou hebben bevestigd dat de actie inderdaad plaatsgevonden heeft zaterdagavond na de 2-3 nederlaag van De Koninklijke.

Met het verlies had de actie van Valverde overigens weinig te maken. De boosheid van de voetballer dateert volgens de overleveringen vanuit januari toen er nare opmerkingen van Baena aan het adres van Valverde kwamen. “Huil maar nu je zoon niet geboren gaat worden”, zou hij richting zijn collega-voetballer hebben geroepen. Op dat moment dreigde de vrouw van Valverde het tweede kindje te verliezen tijdens de zwangerschap.

Hoewel het inmiddels gelukkig goed gaat met de zwangerschap van Mina Bonino was Valverde de treurige actie van Baena (die zelf de verhalen via Twitter overigens ontkende) niet vergeten en ging hij zaterdagavond verhaal halen. Baena zat op zijn telefoon toen Valverde hem belaagde en zag de actie niet aankomen. Valverde zou hebben geroepen dat hij 'niet durfde te herhalen' wat hij eerder had gezegd tegen hem en zou Baena in zijn gezicht hebben geslagen.

Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO. pic.twitter.com/PPHpf7xhK8 — Álex Baena (@alexbbaena) April 9, 2023