Real-middenvelder in de problemen: aangifte na 'vuistslag' in gezicht

Real Madrid verloor afgelopen zaterdag met 2-3 van Villarreal, maar voor Federico Valverde heeft de wedstrijd waarschijnlijk nog grotere gevolgen. De middenvelder liet zich na het duel gaan en zocht tegenstander Álex Baena. De speler van Villarreal zou zelfs zijn geslagen door de Uruguayaan.

Meerdere media in Spanje maakten zaterdagavond al melding van een incident tussen Baena en Valverde. De speler van Real zou zijn tegenstander hebben opgezocht toen hij op weg was naar de spelersbus. Bij die confrontatie zouden zelfs klappen zijn uitgedeeld. Villarreal heeft maandagochtend naar buiten gebracht dat de 21-jarige aanvaller aangifte zal gaan doen bij de politie.

Artikel gaat verder onder video

Dat blijkt uit een statement van de club. 'Onze speler Álex Baena is op weg naar de bus aangevallen na de wedstrijd tegen Real Madrid. Gezien de situatie heeft hij besloten om aangifte te doen tegen de dader. Villarreal is tegen iedere vorm van geweld en staat volledig achter het verhaal van de speler. De club zal hem dan ook volledig steunen tijdens dit proces.'

Baena liet zelf via Twitter ook al van zich horen na het vervelende incident. 'Ik ben erg blij met deze indrukwekkende overwinning van het team op een locatie als het Santiago Bernabéu. Tegelijkertijd ben ik verdrietig vanwege de agressie waar ik na de wedstrijd mee te maken kreeg. Ik ben verrast door wat er nu allemaal over mij wordt gezegd. Dat is niet waar.'