Barcelona heeft op historische avond geen kind aan Betis

FC Barcelona heeft de voorsprong op Real Madrid in La Liga zaterdagavond weer teruggebracht naar elf punten. De Catalanen hadden na een aantal mindere weken geen kind aan Real Betis, dat in het Camp Nou met 4-0 werd afgedroogd. In de slotfase maakte de vijftienjarige Lamine Yamal zijn langverwachte debuut bij Barça.

De Deen Andreas Christensen kreeg net als Frenkie de Jong een basisplaats van trainer Xavi, en opende na een kwartier de score. Uit een voorzet van Raphinha kopte de verdediger de 1-0 tegen de touwen.

Na een half uur was het duel tussen de koploper en de nummer zes van La Liga vervolgens zo goed als beslist. Eerst pakte Betis-verdediger Edgar González kort na elkaar twee gele kaarten, waardoor Betis met tien man verder moest. Lang had Barcelona vervolgens niet nodig om de numerieke meerderheid te benutten: Robert Lewandwoski benutte de eerste kans na het wegsturen van González en zette Barcelona op 2-0. Even later zorgde Raphinha zelfs voor de 3-0, al had de VAR lang nodig om te bepalen dat de Braziliaan voorafgaand aan zijn treffer niet buitenspel had gestaan.

De tweede helft stond in het teken van een aantal invallers. Na ruim een uur kwam levende legende Joaquín binnen de lijnen. De 41-jarige middenvelder kondigde recent zijn pensioen aan en werd op hartverwarmende wijze toegejuicht door het thuispubliek.

Daarna wisselde ook Barcelona-trainer Xavi een aantal spelers. Een kwartier voor tijd keerde ook Ousmane Dembélé terug van langdurig blessureleed. Nadat een eigen doelpunt van Guido Rodríguez de eindstand tien minuten voor tijd op 4-0 had gezet, volgde een minuut later de misschien wel bijzonderste wissel van de avond. Gavi, met zijn achttien jaar ook al niet de oudste van het stel, stond zijn plek af aan de vijftienjarige (!) Lamine Yamal.