'Barcelona wil selectie offer laten brengen om terugkeer Messi mogelijk te maken'

FC Barcelona maakt financieel zware tijden door. De Catalaanse club wil desondanks de selectie voor komend seizoen op een aantal posities versterken. Om ruimte te creëren in het budget wordt daarom opnieuw een offer van de huidige spelersgroep gevraagd.

Barcelona moet flink beknibbelen op de salarishuishouding om ook volgend seizoen zeker te zijn van een licentie. Bovendien lopen de inkomsten uit stadionbezoek dan drastisch terug; vanwege een ingrijpende verbouwing van stadion Camp Nou wijkt de club uit naar het kleinere Olympisch Stadion. Volgens het Spaanse Relevo zou de club geen andere uitweg zien dan een collectieve salarisverlaging van vijftien procent voor te stellen aan de huidige selectie. Daarbij zou het ook een optie zijn om wél het volledige afgesproken bedrag te betalen, maar dat over een langere periode te doen. Met deze oplossing wist de club ook in coronatijd een besparing af te dwingen.

Van Frenkie de Jong (foto) is bekend dat hij destijds als één van de weinige leden van de selectie niet akkoord ging met een lager of uitgesteld salaris. De Nederlandse middenvelder drukt met zijn hoge gage relatief zwaar op de huidige salarislast van de club. Barcelona deed afgelopen zomer zelfs verscheidene pogingen om de Nederlander tot een overstap naar Manchester United te bewegen, maar daar wilde De Jong niets van weten.

In totaal zou met deze maatregel een bedrag van zeventig miljoen euro worden uitgespaard. Daarmee komt Barcelona nog lang niet in de buurt van de 200 miljoen euro waarmee het de huidige salarislast in totaal zou moeten terugbrengen. Daarom zou ook het verkopen van een aantal overbodige spelers noodzakelijk zijn. Onder meer Sergiño Dest, Samuel Umititi en Clément Lenglet, allen momenteel verhuurd, komen daarvoor in aanmerking. Barcelona hoopt voor hen een bedrag van 120 miljoen euro te vangen.

Door de besparing hoopt Barcelona ook komende zomer een aantal versterkingen aan de selectie van trainer Xavi toe te kunnen voegen. Zoals breed uitgemeten in de Spaanse en buitenlandse media geniet de terugkeer van Lionel Messi momenteel de hoogste prioriteit. Ook wordt de club in verband gebracht met de Nederlandse rechtsback Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).