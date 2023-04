Bayern München-iconen Kahn en Matthäus bekvechten in de media over ontslag Nagelsmann

Oliver Kahn en Lothar Matthäus lijken voorlopig geen vrienden te zijn. Beide clubiconen van Bayern München clashten openlijk met elkaar voor de camera's van Sky, waarna de verhitte discussie via verschillende media vrolijk werd voortgezet.

Kahn is tegenwoordig CEO van Bayern en is in die hoedanigheid eindverantwoordelijk voor het ontslag van trainer Julian Nagelsmann. Matthäus, als analist verbonden aan Sky, ging over het congé van de trainer voor de camera's in discussie met zijn voormalig ploeggenoot en sloeg later terug bij T-Online.

Artikel gaat verder onder video

"Ik weet dat Oliver Kahn liegt", zei Matthäus daar. "Hij wil de aandacht afleiden van de problemen en valt mij dan aan, maar ik was daarop voorbereid", aldus de 150-voudig Duits international.

De Duitse krant BILD, niet vies van een relletje op z'n tijd, confronteerde Kahn vervolgens met de uitspraken van Matthäus. "Hij laat zich meeslepen en doet dan zulke smakeloze en ongefundeerde uitspraken", liet Kahn zich ontvallen. "Op één of andere manier is hij uitgegroeid tot de belangrijkste analist in het Duitse voetbal. Dat is zijn werk en het is oké dat hij ons niet met fluwelen handschoenen aanpakt, maar bepaalde grenzen mogen niet worden overschreden."