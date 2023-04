'Bayern München volgt verrichtingen Bart Verbruggen, ook Engelse top geïnteresseerd'

Anderlecht-doelman Bart Verbruggen kent dit seizoen zijn grote doorbraak in het betaalde voetbal. Waar voorheen bijna niemand van de Nederlander had gehoord, wordt hij nu begeerd door meerdere Europese topclubs. Het Nieuwsblad weet dat Verbruggen op de radar staat van Bayern München.

Verbruggen maakte in 2020 de overstap van de jeugdopleiding van NAC Breda naar Anderlecht. Het duurde twee seizoenen voordat de twintigjarige keeper zijn basisplaats bemachtigde in België. Inmiddels is hij de onbetwiste nummer één en werd hij zelfs al een keer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Donderdagavond werden hij en Anderlecht door AZ uitgeschakeld in de kwartfinale van de Conference League. Verbruggen keepte een ijzersterke wedstrijd, maar kon zich in de penaltyserie niet onderscheiden.

Artikel gaat verder onder video

Het Nieuwsblad meldt dus dat Verbruggen momenteel gevolgd wordt door Bayern München. Der Rekordmeister beschikt op dit moment wel nog over een aantal doelmannen. Manuel Neuer (37 jaar) en Yann Sommer (34 jaar) zijn daar voorbeelden van. De club zoekt echter naar een jonge optie, die in eerste instantie eventueel zou kunnen worden verhuurd andere clubs. Anderlecht, dat minimaal tien miljoen euro zal vragen voor Verbruggen, voelt wel wat voor die verhuuroptie.

Ook interesse uit de Premier League

Bayern München is niet de enige club die de verrichtingen van Verbruggen in de gaten houdt. Naar verluidt zou er ook in Engeland interesse zijn in de Nederlandse keeper. In eerste instantie werd het naar de Premier League gepromoveerde Burnley genoemd. Vincent Kompany is daar trainer en liet Verbruggen debuteren in het betaalde voetbal. Maar de kans is groter dat Verbruggen voor een grotere club kan kiezen. Chelsea, Liverpool en Manchester United schijnen gecharmeerd te zijn in de goalie.