Bekersprookje Spakenburg met de grond gelijk gemaakt: 'Moet echt verboden worden'

Björn van der Doelen is een van de weinige Nederlanders die dinsdagavond niet heeft genoten van de wedstrijd tussen Spakenburg en PSV. Volgens de ex-speler van de Eindhovenaren hebben de amateurs niets te zoeken in de halve finale van het bekertoernooi. Ook alle poespas rond de wedstrijd kon Van der Doelen niet bekoren.

"Het kwam voor als een soort flashback toen wij vroeg in de voorbereiding tegen amateurs moesten spelen", vertelde Van der Doelen in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International. "Daar had ik ook altijd een hekel aan. Er kwam een trekker het veld op, dat was dan hun fifty minutes of fame. Dat moet echt verboden worden. Die jongens hebben niks te zoeken in de halve finale. Ik snap dat die mensen blij zijn, maar daar zitten ook grenzen aan. Die trainer stond ook druk te doen. Dan denk ik: ga toch zitten, jongen. Je hebt de halve finale gehaald. Het is verschrikkelijk."

Artikel gaat verder onder video

De houding van de spelers van Spakenburg schoot bij de oud-middenvelder ook in het verkeerde keelgat. "Ze denken ook nog dat ze kunnen voetballen. Die met dat haarbandje had ik meteen een kegel gegeven, al zal het vast een goede jongen zijn. Spakenburg heeft in de eerste helft nog geen drie keer de bal naar elkaar overgespeeld. De tactiek was om iedereen ondersteboven te kegelen, je loopt het gevaar dat spelers geblesseerd raken. Dit moet echt afgeschaft worden. Je moet er toch niet aan denken dat Spakenburg naar de finale was gegaan. Dat is toch om te janken?"

De wedstrijd tussen Spakenburg en PSV werd nog even spannend toen Dwayne Green een geweldig doelpunt maakte. "Die jongen ploft hem binnen, die maakt 'm natuurlijk nooit meer zo. Het was een wereldgoal, maar ze hadden hem meteen moeten wisselen. Hij had nooit meer voetbalschoenen aan moeten doen. Inlijsten die schoenen, dit gaat nooit meer gebeuren", vervolgde Van der Doelen, die ook PSV'er André Ramalho nog een veeg uit de pan gaf. "Ik had hem in blessuretijd nog eraf gehaald. Je bent toch een kerel, man? Hij gaat daar liggen rollenbollen op dat veld. Wil je daar nou een kaart versieren? Straal nou uit dat je sterker bent. Dat moet echt afgelopen zijn."

