Bergwijn gaat alvast juichen na misser Brobbey... Had hij anders de rebound gescoord?

Steven Bergwijn heeft mogelijk een uitgelezen kans gemist om te scoren in de bekerfinale tussen Ajax en PSV. De aanvaller van Ajax was weliswaar belangrijk bij de 1-0, maar had wellicht ook de 2-0 kunnen maken in de rebound nadat een schot van Brian Brobbey op de paal vloog. Bergwijn stond er goed voor, maar verliet zijn plek om te gaan juichen, in de veronderstelling dat Brobbey scoorde. De bal kaatste echter via de paal terug in het veld.

"Als hij blijft staan tikt hij die bal erin, maar hij denkt dat hij erin gaat en loopt naar Brobbey. Dit is natuurlijk wel heel komisch", analyseerde Kees Kwakman de actie bij ESPN. Volgens Kwakman deed Brobbey 'eigenlijk alles goed'. "Maar hij raakt hem niet goed met zijn linkerbeen."

