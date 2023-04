Boskamp vreest voor leegloop Feyenoord: 'Dan denk ik niet dat hij blijft'

Jan Boskamp (74) geniet dit seizoen van de successen van zijn club Feyenoord, maar vreest dat er een hoge prijs moet worden betaald voor de vrijwel zekere landstitel. Volgens Boskamp dreigt de club net als vorige zomer weer het slachtoffer te worden van een enorme leegloop.

Afgelopen transferzomer moest trainer Arne Slot al een bijna geheel nieuw basiselftal formeren. Na het bereiken van de Conference League-finale namen Feyenoord afscheid van basisspelers als Luis Sinisterra (Leeds United), Marcos Senesi (Bournemouth), Tyrell Malacia (Manchester United) en Fredrik Aursnes (Benfica). Desondanks slaagde Slot erin om opnieuw een uitbgebalanceerd elftal op de been te brengen, die in de Europa League tot de kwartfinale reikte en op korte termijn de landstitel binnen kan slepen.

In het programma FC Rijnmond geeft Boskamp toe dat hij het somber inziet als het gaat om het bijeenhouden van het aanstaande kampioenselftal. "Als ik alles moet geloven dan houden we maar twee spelers over", zegt Boskamp gekscherend. Om vervolgens serieus verder te gaan over aanvoerder Orkun Kökçü: "Alles gaat via hem", prijst Boskamp het spel van de 22-jarige middenvelder. "Als ik het zo hoor gaat hij naar Arsenal, die willen een vervanger voor die Zwitser (Granit, red.) Xhaka halen." Een bedrag van dertig á 35 miljoen euro wordt genoemd. "Dan denk ik niet dat hij blijft", vreest Boskamp.

Ook trainer Arne Slot zou weleens aan zijn laatste weken in Rotterdam-Zuid bezig kunnen zijn, beseft Boskamp terdege. De oefenmeester wordt na twee uitstekende seizoenen in verband gebracht met Tottenham Hotspur. Boskamp heeft wel zijn bedenkingen bij die club; "Ze hebben daar een voorzitter, die (Daniel, red.) Levy, die denkt dat hij het heeft uitgevonden." Toch ziet hij ook de aantrekkelijke kant van het beleid van Levy. "Hij heeft daar een mooi stadion neergezet en ze hebben, als één van de weinigen in Engeland, geen schulden."