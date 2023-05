Teleurgestelde Brobbey reageert op opvallende actie Bergwijn: 'Als hij zich gewoon omdraaide...'

Ajax-spits Brian Brobbey verscheen na afloop van de verloren bekerfinale tegen PSV voor de camera’s van ESPN. De aanvaller was in de tweede helft heel dicht bij de 2-0, nadat hij de bal tegen de paal schoot. Hij was zelfs zo dichtbij, dat ploeggenoot Steven Bergwijn al richting hem rende om de goal te vieren. Was Bergwijn op dat moment blijven staan, kon hij de rebound hoogstwaarschijnlijk simpel binnen tikken. Brobbey reageert op de opvallende situatie.

De actie van Bergwijn zorgde voor gefronste wenkbrauwen in de ESPN-studio. “Kenneth (Perez red.) zei het net al tegen me dat hij (Bergwijn red.) me al kwam feliciteren”, begint Brobbey. “Maar als Bergwijn zich gewoon omdraaide, kon hij ook nog dat doelpuntje maken. Maar ja…”, reageerde de teleurgestelde aanvalsleider van de Amsterdammers.

In eerste instantie leek de kans al niet te missen voor Brobbey, die voor een leeg doel op weg leek naar de scoreverdubbeling. “Ik wilde hem eigenlijk door het midden schieten, maar hij kwam op de paal. Ik heb er geen verklaring voor”, concludeerde Brobbey na zijn cruciale misser. De avond werd nog pijnijker nadat de 21-jarige spits zijn penalty in de strafschoppenserie hoog over schoot.

Seizoen bij bepaald scenario alsnog geslaagd

Zodoende begint het seizoenslot er alsmaar slechter uit te zien voor Ajax. De Amsterdammers bezetten op dit moment de derde plek in de competitie, zonder enige uitzicht op de koppositie. Na de verloren Johan Cruijff Schaal-wedstrijd en nu dus de bekerfinale, zal er dit seizoen dus definitief geen prijs naar Amsterdam komen. ESPN-journalist Hans Kraay junior vraagt zich af of het seizoen alsnog een beetje gered is als Ajax tweede wordt. “Ja, zeker. Champions League moeten we sowieso halen, dus daar gaan we voor”, antwoordde Brobbey.