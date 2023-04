Buma baalt van Feyenoord: 'Onbegrijpelijk, het is zo contra-productief'

Sybrand Buma, de burgemeester van Leeuwarden, is not amused met het bezwaar dat is ingediend door Feyenoord, FC Utrecht, RKC Waalwijk, Go Ahead Eagles en FC Emmen om alsnog supporters mee te mogen nemen voor de uitwedstrijden tegen SC Cambuur. Door onrust rondom die club werd besloten dat er geen uitfans meer welkom zijn in het restant van dit seizoen, maar dat besluit is slecht gevallen bij collega-clubs.

Buma voerde eind februari de maatregel in dat er geen uitsupporters meer welkom zijn in het Cambuur-stadion, naar aanleiding van onrust rond het derby-treffen met sc Heerenveen. De Leeuwarder club liet openlijk meteen blijken flink te balen van het besluit, maar inmiddels zijn de clubs die nog supporters hoopten mee te nemen, naar de rechter gestapt. FC Emmen en Go Ahead Eagles (wiens fans ook al in protest gingen in Leeuwarden tijdens de wedstrijd) hebben hun duel zonder fans zelfs al gespeeld, maar doen toch mee aan de gang naar de rechter.

Artikel gaat verder onder video

Buma snapt die actie niet, zeker niet vanuit Feyenoord. “Dat beeld van die aansteker in het Feyenoord-stadion was voor mij een trigger. Ik dacht: dat bezwaar komt niet meer”, doelt de burgemeester in de Leeuwarder Courant op het recente incident met Davy Klaassen in de halve finale van de KNVB Beker. Toch viel er een aantal dagen alsnog een aangekondigd bezwaar op de mat bij Buma. “Dit had ik niet meer verwacht. Onbegrijpelijk, het is zo contra-productief.”

Ook de KNVB liet in de media blijken niets te snappen van deze maatregel, tot onbegrip bij Buma. “Onbestaanbaar. Ik had zelf contact opgenomen dat ik dit zou doen, maar ze hadden geen behoefte aan een toelichting.” De Nederlandse voetbalbond heeft nog geprobeerd om te onderhandelen over het besluit, maar daar had Buma geen boodschap aan. Volgens hem is alleen hij verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond het stadion.

En dat is volgens de burgemeester ontzettend moeilijk, omdat er na de coronacrisis meer geweld lijkt te zijn rond het voetbal. De degradatiesituatie waarin de club verkeert, helpt bovendien niet mee als het gaat om de veiligheid voor, maar ook vooral na wedstrijden. Tegen sc Heerenveen waren er op een zondag bijvoorbeeld 150 agenten nodig, die later in de week elders niet ingezet konden worden. Ook is de recherche nog bezig met een aantal zaken rondom die wedstrijd, waardoor het al met al ongelofelijk veel inzet kost. Buma had dan ook gehoopt op meer begrip bij de desbetreffende BVO’s en de KNVB.