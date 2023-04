Burak Yilmaz-mysterie in Sittard, Potter uitgetoverd bij Chelsea, Napoli onderuit | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zondag 2 april.





Burak Yilmaz zorgt voor grote verrassing met aankondiging: 'Beste supporters...'

Burak Yilmaz lijkt zondagavond op Instagram zijn vertrek bij Fortuna Sittard te hebben aangekondigd. Dat mag een verrassing heten, daar het contract van de Turkse spits doorloopt tot de zomer van 2024. Daarna zou hij nog drie jaar doorgaan in een trainersfunctie. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Artikel gaat verder onder video

Fortuna tast in het duister na bericht Yilmaz: 'We proberen contact te zoeken...'

Er is bij Fortuna Sittard verbaasd gereageerd op het bericht dat Burak Yilmaz op Instagram heeft geplaatst. De Turkse spits lijkt zijn vertrek bij de Limburgse club te hebben aangekondigd. Het hele artikel lezen? Klik hier!

BREAKING! Chelsea zet manager Graham Potter op straat

Chelsea heeft manager Graham Potter ontslagen. De Engelsman krijgt zijn congé na de 0-2 thuisnederlaag tegen Aston Villa. Potter was slechts zeven maanden in dienst op Stamford Bridge en is na Thomas Tuchel in september al de tweede trainer die door Chelsea de laan uit is gestuurd. Het hele artikel lezen? Klik hier!



Napoli krijgt voor eigen publiek ongelooflijk pak slaag van AC Milan

Napoli heeft zondagavond een hard pak slaag gekregen in de Serie A. Voor eigen publiek verloor de koploper van de Italiaanse competitie met liefst 0-4 van AC Milan. De titel komt door de oorwassing niet meteen in gevaar voor Napoli: met nog tien wedstrijden te gaan is de voorsprong op nummer twee Lazio zestien punten. Het hele artikel lezen? Klik hier!



Pérez verbaast zich over Tadic: 'Het is niet te geloven hoe vaak hij dat doet'

Kenneth Pérez vindt dat Dusan Tadic zich op het veld wel erg veel met zijn medespelers bezighoudt. Dat viel de analist zondag tijdens de wedstrijd van Ajax tegen Go Ahead Eagles (0-0) wederom op. Het hele artikel lezen? Klik hier!





PSV-supporters brengen Thijs Slegers indrukwekkend laatste eerbetoon

Duizenden supporters van PSV hebben zondagavond op indrukwekkende wijze afscheid genomen van Thijs Slegers. De perschef van de Eindhovense club overleed afgelopen maandag op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. Het hele artikel lezen? Klik hier!