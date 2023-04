Pérez verbaast zich over Tadic: 'Het is niet te geloven hoe vaak hij dat doet'

Kenneth Pérez vindt dat Dusan Tadic zich op het veld wel erg veel met zijn medespelers bezighoudt. Dat viel de analist zondag tijdens de wedstrijd van Ajax tegen Go Ahead Eagles (0-0) wederom op.

Tadic kon in Deventer voetballend het verschil niet maken en viel vooral op door de vele aanwijzingen die hij zijn teamgenoten gaf. "Hij is een verkeersleider, toch?", grapte Pérez na afloop in de studio van ESPN. "Het is niet te geloven hoe vaak hij staat te wijzen en druk staat te doen."

Daar was Jan Joost van Gangelen het mee eens. "Die gozer laat op een willekeurige zondag 39 Boeings landen", zei de presentator met een knipoog. Pérez: "Ik kwam deze week een verkeersleider in opleiding tegen toen ik bij een stoplicht stond. Daar leek Tadic vandaag op. Hij was echt alle kanten op aan het wijzen."

Kees Kwakman stipte aan dat Tadic eerder dit seizoen had toegegeven dat hij zich soms iets te veel bezighoudt met zijn ploeggenoten. "Op een gegeven moment had ik het idee dat hij het door had, maar vandaag deed hij het toch weer. Misschien doet hij het als hij niet lekker in zijn vel zit, dat hij gaat overcompenseren."