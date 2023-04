Burak Yilmaz plots afwezig bij Fortuna; De Telegraaf trekt zorgwekkende conclusie

Burak Yilmaz is niet aanwezig bij de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard. Volgens de officiële lezing van de club is de spits, net als Oguzhan Özyakup, niet fit genoeg om mee te spelen. Trainer Julio Velázquez sprak echter van een technische beslissing en volgens De Telegraaf is dat een indicatie dat het niet botert tussen Yilmaz en de Spanjaard.

Yilmaz, die vorige week de wedstrijd tegen AZ (0-3 nederlaag) al miste vanwege een griepje, publiceerde begin deze maand via Instagram een bericht waarin hij zijn afscheid leek aan te kondigen. Daar kwam hij echter van terug. Yilmaz zei dat hij de rest van het seizoen beschikbaar is voor Fortuna en speelde daarna ook daadwerkelijk nog tegen Ajax (4-0 nederlaag).

Nu hij afwezig is voor de wedstrijd tegen Go Ahead, is het volgens De Telegraaf 'nog maar de vraag of hij zijn vijfjarig contract, waarin een overgang naar de functie van trainer is opgenomen, zal uitdienen'. De afwezigheid van Özyakup had volgens Velázquez fysieke redenen. De wedstrijd tussen Go Ahead en Fortuna is zondag om 14.30 uur begonnen.