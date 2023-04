Chaos binnen Roma in aanloop naar return met Feyenoord: topman de laan uit gestuurd

Vlak voor de return in de Europa League tegen Feyenoord heeft AS Roma topman Pietro Berardi ontslagen. De Italiaanse club heeft dit besluit genomen naar aanleiding van een onderzoek naar mogelijk financiële onregelmatigheden bij transfers en het vaststellen transferwaarden.

Eerder deze maand hadden aanklagers al diverse documenten in beslag genomen van de Romeinse club. “AS Roma laat weten dat de bevoegde rechtspersonen hebben besloten om met onmiddellijke ingang alle relaties tussen AS Roma, de groepsmaatschappijen en de heer Pietro Berardi te beëindigen”, bevestigt de club op de eigen website. “De club wenst Pietro het allerbeste voor zijn toekomstige inspanningen.”

Niet alleen bij Roma zijn de aanklagers geweest, maar ook bij stadgenoot SS Lazio en Salernitana zijn documenten meegenomen voor onderzoek. De Romeinse club ontkent iets verkeerds te hebben gedaan en heeft gezegd met alles mee te werken. “We hopen dat er zo snel mogelijk volledige duidelijkheid komt in deze zaak”, bevestigt de club.

Deze onrust komt niet bepaald op een goed moment voor Roma, want donderdag wacht Feyenoord in de Europa League. In de heenwedstrijd werd het nog 1-0 voor de Rotterdammers, dus moeten de spelers van José Mourinho er alles aan doen om met deze chaos binnen de club een plekje in de halve finale van het Europese toernooi te veroveren.