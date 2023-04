Chelsea zet manager Graham Potter per direct op straat

Chelsea heeft manager Graham Potter ontslagen. De Engelsman krijgt zijn congé na de 0-2 thuisnederlaag tegen Aston Villa.

Potter is al de tweede trainer die dit seizoen sneuvelt op Stamford Bridge. In september nam de club ook al afscheid van Thomas Tuchel. Naar verluidt betaalden The Blues vervolgens 24 miljoen euro om Potter los te weken bij Brighton, maar ook hij wist het tij niet te keren.

Ondanks de komst van Potter en de enorme winterse investeringen van de Amerikaanse eigenaren staat Chelsea met nog tien wedstrijden te gaan nog altijd teleurstellend op de elfde plaats in de Premier League. Plaatsing voor Champions League-voetbal via de competitie lijkt dan ook nagenoeg onmogelijk voor de Londenaren. Wel is de club dit seizoen nog actief in het miljoenenbal; in de kwartfinale is titelhouder Real Madrid de volgende tegenstander.

Op de eigen website verklaart Chelsea dat Bruno Saltor is aangesteld als interim-trainer. 'Namens iedereen binnen de club willen we Graham oprecht bedanken voor zijn bijdrage aan Chelsea. We hebben het hoogst mogelijke respect voor hem als coach en als persoon. Hij heeft zich altijd professioneel en integer opgesteld en we zijn allemaal teleurgesteld in deze uitkomst', schrijft Boehly in een korte verklaring.