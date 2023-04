Cillessen zet plek in Oranje op het spel met dramatisch optreden tegen Vitesse

Vitesse heeft zondagmiddag in Nijmegen vrij eenvoudig met 1-4 gewonnen van aartsrivaal NEC. Ongewild en onbedoeld werd NEC-doelman Jasper Cillessen de absolute schlemiel van wedstrijd met enkele kapitale blunders. Zo konden de eerste twee treffers voor rust op het conto van de Oranje-international geschreven worden. In de tweede helft kwam de goalie na een paar fouten nog met de schrik vrij.

Het was duidelijk niet de wedstrijd van NEC-doelman Cillessen. Bij de 0-1 van Matus Bero kon de international zich nog beroepen op het feit dat Iván Márquez het schot van de Vitesse-middenvelder nog licht toucheerde. Toch leek het schot van Bero op het oog houdbaar. Bij de 0-2 van Kacper Kozlowski ging Cillessen helemaal knullig in de fout door de bal van zijn voet te laten plukken door Mohamed Sankoh. Het gebeurde in een tijdsbestek van amper drie minuten in een tot dan toe matige Gelderse derby. De vele lichte overtredingen, Vitesse maakte er in de eerste helft alleen al elf, kwamen het tempo én spel niet ten goede. NEC kreeg via Ibrahim Cissoko slechts één bal tussen de palen, waarbij Vitesse-goalie Kjell Scherpen knap redde. Behalve de twee treffers creëerden de bezoekers nagenoeg niets in de eerste helft.

Na rust beging Cillessen opnieuw een enorme blunder door de bal zomaar in de voeten van Bero te gooien. Ditmaal ging het schot van Bero tegen de lat waarna de bal via Cissoko en Kozlowski bij Bero kwam. De middenvelder prikte wél raak, maar omdat Cissoko buitenspel stond ging de Arnhemse vreugde niet door. Uit een vrije trap raakte Lasse Schöne na ruim een uur spelen de buitenkant van de paal. De bezoekers kwamen na een eigen doelpunt van Bart van Rooij op 0-3. Juist toen de eigen aanhang zich tegen de ploeg keerde kwam NEC via Dirk Proper op 1-3. Het was voor de middenvelder pas zijn eerste treffer in vijftig Eredivisie duels.

De tweede omgang werd zo een stuk aantrekkelijker. Sankoh kopte tegen de de lat boven Cillessen, terwijl de thuisclub op jacht ging naar de aansluitingstreffer. Cillessen kwam nog eens goed weg nadat de doelman een schot van Million Manhoef. Toch volgde de nekslag voor NEC toen Ryan Flamingo van dichtbij én het lichaam van Cillessen de 1-4 binnenschoot.

Chris van der Weerden nam bij Vitesse evenals vorige week de honneurs waar voor de geopereerde Vitesse-trainer Philip Cocu. De interim begon zijn spelerscarrière in Nijmegen en speelde 92 wedstrijden in het rood/groene shirt. Na vier seizoenen maakte Van der Weerden in 1994 de gevoelige overstap naar Vitesse waarvoor hij 31 wedstrijden speelde en na één seizoen de overstap naar PSV maakte. Met Vitesse pakte Van der Weerden nu zes punten en neemt het voorlopig afstand van de P/D plaats voor lijfsbehoud.

Man of the match: Matus Bero