'Rensch geniet interesse uit top van de Premier League; dit is de grootste kanshebber'

Een aantal clubs uit de Premier League en LaLiga heeft interesse in Devyne Rensch. De vleugelverdediger van Ajax is nu al een tijdje geblesseerd, maar heeft ondanks wat mindere speeltijd toch wat grote clubs achter zich aan.

Arsenal en Brighton & Hove Albion hebben de rechtsback op het lijstje staan en ook in Spanje is er interesse van Sevilla, zo meldt FootMercato althans. De meest serieuze optie lijkt op het moment het Brighton van oud-Ajacied Joël Veltman te zijn.

Eerder stond Liverpool ook tussen dit rijtje, maar daar meldt FootMercato niks over. Op dit moment heeft Rensch een contract tot aan de zomer van 2025 en de Amsterdammers willen graag door met de Oranje-international. Het is nog niet bekend of Rensch zelf door wil bij Ajax.

Vraagteken voor bekerfinale

Rensch is sinds halverwege maart afwezig bij Ajax door een blessure aan het bovenbeen. Het is nog maar de vraag of de rechtsback zondagavond tegen PSV in de bekerfinale kan spelen. Rensch deed vrijdag wel mee aan de training, maar het is nog niet gezegd of dat genoeg is.