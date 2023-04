COC Nederland woedend na aanval door hooligans voorafgaand PSV - Excelsior

COC Nederland is woedend en bedroefd om recente incidenten van anti-lhbti-uitingen en -geweld, waar voetbalsupporters bij betrokken waren. Zo zongen supporters van Spakenburg de tekst 'Xavi Simons is homo' tijdens het duel met PSV. Ook werd zaterdagavond, voorafgaand aan PSV – Excelsior, een pand van het COC in Eindhoven belaagd.

Bij de aanval op het pand werd een vrijwilliger van het COC geslagen. De daders haalden ook een regenboogvlag van een gevel en probeerden die in brand te steken. Bovendien riepen ze scheldwoorden als 'kankerhomo'. Het incident vond zaterdag plaats rond 19.00 uur, een uur voor het duel tussen PSV en Excelsior. Er was toen een jongerenbijeenkomst gaande in het pand; tussen de tien en vijftien minderjaren zagen hoe de groep intimiderend langs het pand liep, de vlag eraf trok en ermee in het rond sloeg.

Een vrijwilliger die de groep daarop aansprak, kreeg een klap tegen zijn hoofd. "Gelukkig gaat het met de vrijwilliger die geslagen is naar omstandigheden goed, maar de schrik zit er bij de kinderen goed in", zegt voorzitter Benjamin Ector van COC Eindhoven en regio. "We wisten dat het voetbalsupporters waren die naar een wedstrijd van PSV gingen, omdat ze zelf het woord PSV gebruikten. Maar of het dan om Excelsior- of PSV-supporters gaat, weten we niet", vertelt hij aan Omroep Brabant.

Philip Tijsma, woordvoerder van het COC, zegt tegen het Algemeen Dagblad dat nog moet uitgezocht wie precies de daders waren, maar dat het 'in ieder geval hooligans' waren. Hij vindt dat de voetbalwereld 'veel meer moet doen' tegen anti-lhbti-uitingen. "Maak als voetbalclubs en -bond glashelder: lhbti-haat accepteren we niet. En leg wedstrijden niet alleen stil bij racistische spreekkoren of oerwoudgeluiden, maar ook bij homospreekkoren. PSV is daar overigens zelf voorstander van, dat vinden wij heel positief."