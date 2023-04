Contract Yilmaz wordt herzien: 'Incident door een ongelukkige samenloop van omstandigheden'

Hij werd onthaald als de nieuwe messias van Sittard, maar is inmiddels een grote bron van onrust geworden. Cultheld Burak Yilmaz heeft in zijn contract staan dat hij na dit seizoen al kan stoppen met voetballen en zijn dagen kan gaan vullen met het halen van trainerspapieren, maar de club wil die overeenkomst nog wel eens herzien.

De Turkse spits zou tot medio 2024 vastliggen als speler en zijn contract wordt dan automatisch voor drie jaar omgezet naar een trainerscontract. Algemeen directeur Ivo Pfennings wil die overeenkomst nog even verduidelijken tegenover Voetbal International. "We hebben met Burak de afspraak gemaakt om het per seizoen te bekijken. Het voornemen was om twee seizoenen door te gaan als voetballer en dan door te schuiven naar een functie binnen de club", aldus de directeur.

Artikel gaat verder onder video

"Als Burak na dit seizoen besluit te stoppen als voetballer, dan verandert dat niks aan de plannen die we op de lange termijn willen bewerkstelligen met zijn aanwezigheid. In verband met onvoorziene kosten aan het stadion, en dan hebben we het over meerdere tonnen, hadden we hogere uitgaven in maart. We kunnen dus spreken van een incident door een ongelukkige samenloop van omstandigheden", stelt Pfennings.

Dit seizoen staat de topspits van weleer, die eerder zijn geld verdiende onder andere LOSC Lille, Galatasaray en Besiktas, op negen treffers voor de club uit Limburg. Hij heeft bijna evenveel gele kaarten, namelijk acht. Dat laat zien dat er niet alleen maar vreugde en blijdschap bij de Turkse spits zit, maar ook een hoop onrust.