Dallinga schiet zich pal achter Messi en Neymar met wéér een doelpunt

Thijs Dallinga (22) heeft zich maar weer eens laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. In duel met Montepellier zorgde de voormalig spits van Excelsior voor het openingsdoelpunt in de 1-2 overwinning. Daarmee heeft hij zich in een fraai rijtje geschoten in Frankrijk. Marco Bizot moest in blessuretijd met Stade Brest voor het eerst capituleren na een strafschop (1-1).





Lionel Messi heeft veertien doelpunten gemaakt dit seizoen in de Ligue 1. De geblesseerde Neymar heeft er dertien. Thijs Dallinga uit Groningen staat na zijn treffer in Montepellier in hun kielzog op twaalf, evenveel als Alexis Sánchez en Breel Embolo. Over alle competities loopt Dallinga bijna één op twee, met zestien doelpunten uit 34 officiële wedstrijden, waarvan hij er liefst dertien dit kalenderjaar maakte.

Desondanks liet Koeman hem links liggen bij de eerste Oranje-selectie van dit jaar, net als ploeggenoot Branco van den Boomen, die dacht dat dat mede komt omdat Toulouse 'slechts' in het rechterrijtje staat. De middenvelder gaf de fijne voorassist (zie onder) bij het openingsdoelpunt en heeft een aflopend contract: hij overweegt om een stap te maken. Mogelijk is er komend seizoen wel Europees voetbal: ondanks de zege kan dat normaliter niet meer via de competitie, maar nog wel via de bekerfinale tegen FC Nantes. Elye Wahi en Farès Chaïbi scoorden nog in de slotfase, maar dat veranderde aan het resultaat niets meer.

Overige uitslag:

Stade Reims – Stade Brest 0-1

Leeds United – Crystal Palace 1-5

Voor Pascal Struijk, Luis Sinisterra, invaller Rasmus Kristensen en reserve Crysencio Summerville werd Eerste Paasdag een dag om snel te vergeten. In eigen huis ging de formatie van Javi Garcia namelijk met 1-5 (!) onderuit tegen de club waar Roy Hodgson (75) sinds kort scepter zwaait. Zijn komst heeft The Eagles geen windeieren gelegd, want bij zijn debuut werd Leicester City (2-1) al verslagen en ook de tweede cruciale pot om onderin weg te komen, werd winnen afgesloten. Daardoor slaat Crystal Palace een grote slag onderin en blijft Leeds United