De meest besproken Ajacied was ook de man van de wedstrijd tegen Feyenoord

Ajax heeft woensdagavond de finale van de KNVB Beker bereikt. In een beladen halve finale wonnen de Amsterdammers met 1-2 van Feyenoord. FCUpdate.nl deelt rapportcijfers uit aan de basisspelers van beide clubs. Hieronder vind je de cijfers van Ajax; de cijfers van Feyenoord kun je hier vinden.

Rapportcijfers Ajax tegen Feyenoord



Gerónimo Rulli: 6

Rulli werd niet bijster vaak getest door de spelers van Feyenoord, maar bracht in de achtste minuut wel goed redding op een inzet van Santiago Giménez. Kort voor de pauze stuitte ook Mats Wieffer op de keeper, die wellicht wel meer kon doen om de kopbal van Giménez te keren waaruit de 1-1 viel.



Jorge Sánchez: 6

De vleugelverdediger is vaak de gebeten hond bij Ajax, maar viel woensdag niet op in positieve of negtieve zin. Hij gaf de voorzet waaruit Tadic de score opende, al was dat een kwestie van meer geluk dan wijsheid.

Edson Álvarez: 5

Álvarez liet zich in de achtste minuut passeren door Giménez, die daardoor een grote kans kreeg. Kort na de pauze pakte hij een onnodige rode kaart: hij liep in de weg bij een ingooi en gebruikte zijn hand. Slordig balverlies van de Mexicaan leidde vervolgens bijna tot een grote kans voor Feyenoord. Kortweg: Álvarez speelde niet zijn beste wedstrijd, al was zijn strijdlust wel nodig.

Jurriën Timber: 5

Timber stond niet goed opgesteld bij de 1-1 van Giménez: hij liep mee met Sebastian Szymanski. "Ik vraag me af of Timber die keuze moet maken. Die bal moet wel heel knap zijn om bij Szymanski te kunnen komen zonder dat Taylor iets kan doen. Deze keuze van Timber, zonder te weten dat Sánchez in zijn rug zit, vind ik een heel gewaagde, domme keuze", zei Kenneth Perez daarover.

Youri Baas: 5

Hij had het moeilijk aan de linkerkant, waar Feyenoord met name in de eerste helft gevaar kon stichten via Alireza Jahanbakhsh.

Steven Berghuis: 5

Kon het verschil zeker niet maken bij zijn terugkeer in De Kuip. Berghuis heeft de vorm niet en speelde een kleurloze wedstrijd.

Davy Klaassen: 7

De meest besproken speler van de avond, helaas wel om de verkeerde redenen. Op sportief vlak deed Klaassen het goed: hij maakte de 1-2 en stond aan de basis van de 0-1.

Kenneth Taylor: 6

De middenvelder van Ajax pakte in de slotfase een rode kaart, waardoor hij geschorst is. Verder speelde hij een vrij goede wedstrijd, waarin hij felheid toonde.

Mohammed Kudus: 5,5

Rendeert niet op de rechtsbuitenpositie. Kudus kreeg te weinig ballen, maar als hij die wel had, deed hij er weinig mee. Na een uur moest de Ghanees eraf met een blessure.

Dusan Tadic: 6

Tadic maakte optimaal gebruik van een ontstane kans door geklungel bij Feyenoord en opende zo de score in De Kuip.

Steven Bergwijn: 6

De aanvaller maakte het Marcus Pedersen lastig, zonder echt beslissend te zijn.