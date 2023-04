De slechtste speler van Feyenoord krijgt een 4 na De Klassieker

De Klassieker is woensdagavond in het voordeel geëindigd van Ajax. In een beladen halve finale wonnen de Amsterdammers met 1-2. FCUpdate.nl deelt rapportcijfers uit aan de basisspelers van beide clubs. Hieronder vind je de cijfers van Feyenoord; de cijfers van Ajax zijn hier te vinden.

Rapportcijfers Feyenoord tegen Ajax



Timon Wellenreuther: 6,5

De keeper deed nog zijn uiterste best om de 1-2 van Ajax te voorkomen, met knappe reddingen op pogingen van Steven Bergwijn en Dusan Tadic, maar werd in derde instantie toch geklopt. Het openingsdoelpunt viel hem evenmin aan te rekenen.

Artikel gaat verder onder video

Marcus Pedersen: 4

De vleugelverdediger liet zich te makkelijk aftroeven door Bergwijn in het strafschopgebied, voorafgaand aan de 1-2. Ook in andere delen van de wedstrijd maakte hij geen overtuigende indruk.

Gernot Trauner: 6

De manier waarop hij werd voorbijgestoken door Bergwijn in de aanloop naar de 1-2, was een smet op zijn optreden. Verder was Trauner alert, met goede intercepties en kopballen.

David Háncko: 7

De centrumverdediger was een van de beste spelers aan de kant van Feyenoord. Hoogtepunten waren zijn fraaie opening op Alireza Jahanbakhsh na een kwartier en de aanval van Ajax die hij ondermijnde in de vijftigste minuut.

Quilindschy Hartman: 7

Als Feyenoord aan de bal was op de helft van Ajax, vormde Hartman een bedreiging. Zijn uitstekende voorzet Jahanbakhsh na 24 minuten had de linksback een assist moeten opleveren, maar zijn ploeggenoot had het vizier niet op scherp staan.

Mats Wieffer: 6,5

Wieffer liet zich met name in de eerste helft gelden. Hij was vaak scherp en als eerste bij de bal; in de zesde minuut leverde hij een goede dieptepass op Jahanbakhsh. Na de rust kon hij zich niet meer onderscheiden.

Sebastian Szymanski: 6

Met een goede loopactie speelde Szymanski een belangrijke rol bij de 1-1. Hij hield zowel Jurriën Timber als Kenneth Taylor bezig, waardoor Giménez veel ruimte had om de gelijkmaker binnen te koppen. Ook op enkele andere momenten toonde hij zijn waarde.

Orkun Kökçü: 6,5

Als een echte aanvoerder was Kökçü misschien wel de felste speler op het veld, toen Feyenoord met 0-1 achterstond. Die mentaliteit hielp de thuisploeg op weg naar de 1-1. In minuut 86 leverde een mooie indraaiende vrije trap van Kökçü bijna een kopbal van Giménez op.

Alireza Jahanbakhsh: 5

Jahanbakhsh begon slecht aan de wedstrijd. Hij mengde zich op onhandige wijze in een situatie toen Pedersen de bal wilde wegtrappen, waardoor Dusan Tadic de 0-1 kon maken. Vervolgens liet hij een gigantische kans onbenut van dichtbij: Jahanbakhsh trof de paal. Met een uitstekende voorzet stond hij wel aan de basis van de 1-1 van Giménez.

Santiago Giménez: 6

Giménez stond er toen het moest en werd de eerste Feyenoorder sinds Steven Berghuis in 2020 die in vijf opeenvolgende officiële wedstrijden scoorde. Op andere belangrijke momenten miste Giménez de controle over de bal.

Oussama Idrissi: 5,5

In de eerste helft was Idrissi bedrijvig aan de linkerflank en combineerde hij goed met Hartman. Na de pauze was hij, zoals meerdere Feyenoorders, minder prominent aanwezig.