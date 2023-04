De vermoedelijke opstellingen van Feyenoord en Ajax

Feyenoord en Ajax spelen woensdagavond om 20.00 uur de derde Klassieker van het seizoen. Inzet in De Kuip is een plek in de finale van de KNVB Beker. Arne Slot als John Heitinga lijken ten opzichte van het afgelopen weekend wat aan hun team te gaan veranderen. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen.

Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl verwacht dat Oussama Idrissi, die zondag tegen Sparta Rotterdam ontbrak vanwege een schorsing, terugkeert in de Rotterdamse basis. Dat gaat ten koste van Igor Paixão, die op Het Kasteel de score opende. Verder lijkt Slot vast te houden aan de spelers die het voorbije weekend aan de aftrap verschenen.

Artikel gaat verder onder video

Dat betekent dat er ook basisplaatsen zijn voor Timon Wellenreuther, Marcus Pedersen, Gernot Trauner, Dávid Hancko, Quilindschy Hartman, Orkun Kökçü, Mats Wieffer, Sebastian Szymanski, Alireza Jahanbakhsh en Santiago Giménez. Slot kan tegen de aartsrivaal geen beroep doen op Quinten Timber, Justin Bijlow en Lutsharel Geertruida, die geblesseerd zijn.

FootballTransfers: Het grootste talent van Nederland dat nu al beter presteert dan Bassey

Bij Ajax worden door het Algemeen Dagblad meer veranderingen verwacht. Waar John Heitinga op bezoek bij Go Ahead Eagles nog koos voor Youri Baas als linksback, lijkt in Rotterdam de keuze te vallen op Calvin Bassey. Ook voorin gaat er vermoedelijk wat veranderen. Steven Bergwijn lijkt terug te keren als linksbuiten, waardoor Dusan Tadic als spits start en Brian Brobbey op de bank begint.

Gerónimo Rulli, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Jurriën Timber, Steven Berghuis, Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Mohammed Kudus completeren naar verwachting het Amsterdamse elftal. Devyne Rensch kampt met een blessure en mist om die reden de wedstrijd in Rotterdam.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Timon Wellenreuther, Marcus Pedersen, Gernot Trauner, Dávid Hancko, Quilindschy Hartman, Mats Wieffer, Orkun Kökçü, Sebastian Szymanski, Alireza Jahanbakhsh, Santiago Giménez, Oussama Idrissi



Vermoedelijke opstelling Ajax: Gerónimo Rulli, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Jurriën Timber, Calvin Bassey, Kenneth Taylor, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Mohammed Kudus, Dusan Tadic, Steven Bergwijn

FootballTransfers: Het uitblinkende PSV-target dat het beste bij Feyenoord past