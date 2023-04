Derksen onthult waarmee Klaassen werd geraakt: 'Mag niet in de publiciteit komen'

Davy Klaassen is niet geraakt door een aansteker, maar door een batterij. Dat stelden Johan Derksen en René van der Gijp maandagavond in de uitzending van Vandaag Inside. Vorige week meldde clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf al dat Ajax betwijfelde dat Klaassen door een aansteker is geraakt. Die twijfels lijken dus terecht.

"Hij werd door een batterij geraakt", verzekerde René van der Gijp, waarna het verhaal werd bevestigd door Derksen. "Ja, het is een batterij. Op de een of andere manier mag dat niet in de publiciteit komen." Dat maakt de reactie van Klaassen wat makkelijker te begrijpen voor Van der Gijp. "Als jij door een flink batterijtje geraakt wordt, kan ik begrijpen dat je er last van hebt. Dit is geen wegwerpaansteker."

Verweij liet al weten dat Ajax vermoedde dat Klaassen door een ander voorwerp was geraakt. "Aanstekers zijn tegenwoordig zulke lichte dingetjes. Er is waarschijnlijk met iets anders gegooid. Er wordt onderzocht wat het wel is. Dat is heel moeilijk te achterhalen. Want als je ziet wat er allemaal gegooid wordt, dat is niet normaal", zei Verweij daarover. De politie meldde slechts dat Klaassen door een 'voorwerp' was getroffen.

Volgens scheidsrechter Bas Nijhuis, die aanwezig was in het praatprogramma, is de tijd rijp om een grens te trekken. Hij lijkt de nieuwe regels van de KNVB over het afbreken van wedstrijden wel te begrijpen. "Je moet wel een keer zeggen: dit is de grens. Mensen lijken helemaal gek geworden in Nederland, terwijl je in Engeland niets ziet gebeuren."