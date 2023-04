Dit is de reden dat Ajax terugkeerde op het veld tegen Feyenoord

Ajax gaat aangifte doen tegen de supporter van Feyenoord die de aansteker naar Davy Klaassen gooide. De ‘fan’ is al opgepakt door de politie en hoewel Davy Klaassen nog niet wist of hij persoonlijk aangifte gaat doen, gaan de Amsterdammers zeker wel naar de politie. Dat ze formatie van John Heitinga terugkeerde op het veld, had te maken met een eerder incident op de Nederlandse velden.

Dat laat de club weten via ESPN en ook De Telegraaf weet dat Ajax aangifte zal doen van het moment. "Anders kan het OM niets ondernemen”, laat een betrokkene weten aan het dagblad. Wat voor een straf de vermoedelijke dader staat te wachten, is nog niet bekend. Wel kon hij goed worden herkend op de beelden, waardoor de politie hem al in de kraag kon vatten. Als er aangifte komt, dan kan hij mogelijk ook worden bestraft.

Terugkeer Ajax op het veld

‘Dat Ajax door voetbalde had met eerdere gebeurtenissen tijdens Vitesse-Sparta te maken. De Rotterdammers moesten voor zes minuten terugkeren naar Arnhem en Ajax had geen zin in een nieuw bezoek aan De Kuip’, schrijft De Telegraaf over het besluit van Ajax om verder te voetballen. Klaassen gaf ook aan dat er bij de spelers van Ajax geen twijfel was om terug het veld op te gaan. "Alleen als er nog iets gebeurd was, misschien wel", reageerde hij bij ESPN, direct na het duel.

‘Na overleg met de Rotterdamse driehoek en de afdelingen veiligheid van beide clubs werd het protocol gevolgd en het spel na een afkoelingsperiode hervat. Bij de dug-out van Ajax stonden extra stewards om de veiligheid te vergroten.’ Ook na het laatste fluitsignaal werden er opnieuw aanstekers gegooid richting de dug-out van Ajax: daarbij is zoals nu bekend niemand geraakt. Of daar nog straffen volgen, is eveneens onduidelijk.

