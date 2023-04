Dit neemt Erik ten Hag zijn spelers kwalijk na weggegeven zege tegen Spurs

Erik ten Hag is teleurgesteld in zijn ploeg na het 2-2 gelijkspel van Manchester United tegen Tottenham Hotspur. Het lukte The Red Devils donderdagavond niet om een 0-2 voorsprong over de streep te trekken tegen de directe concurrent om een Champions League-ticket.

Dat Manchester United na het behalen van de finale van de FA Cup relatief weinig rust had in aanloop naar de belangrijke ontmoeting met Tottenham Hotspur, vindt Ten Hag geen excuus. "Er was genoeg tijd om te herstellen. We verwachten van onze spelers dat ze klaar zijn voor zulke wedstrijden, maar ze waren er niet klaar voor. Sommigen dachten dat spelen op 90 procent genoeg was. Als we de focus verliezen, kunnen we ons werk niet goed doen en dan krijg je doelpunten tegen."

Manchester United leidde halverwege de wedstrijd met 0-2 door doelpunten van Jadon Sancho en Marcus Rashford. Na rust kwam Tottenham Hotspur langszij via Pedro Porro en Heung-min Son. "Ik weet dat de spelers geen robots zijn en het speelschema zwaar is, maar als je het shirt van Manchester United draagt, moet je elk moment alles geven. Dat is de basis", aldus de Nederlandse trainer in gesprek met Engelse media.

Goed nieuws voor Manchester United is dat Tottenham Hotspur niet dichterbij is gekropen. Het verschil tussen de teams blijft zes punten in het voordeel van de ploeg van Ten Hag, die ook nog eens twee wedstrijden minder heeft gespeeld. "Al met al moeten we blij zijn met een punt en dat doen we dan ook", zegt Ten Hag tegen Viaplay. "We moeten ons nu focussen op zondag, de volgende hele zware wedstrijd (thuis tegen Aston Villa, red.)"