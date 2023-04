Doelwit van Feyenoord en PSV vertelt wat hij volgend seizoen in elk geval níét wil

Ricardo Pepi is niet van plan om na dit seizoen terug te keren naar FC Augsburg. De twintigjarige spits, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor FC Groningen, vindt dat hij niet goed is behandeld door de Duitse club. Over belangstelling heeft Pepi niet te klagen: onder meer Feyenoord en PSV hebben de Amerikaan in het vizier.

Augsburg vertelde deze week bij monde van trainer Enrico Maassen en sportdirecteur Stefan Reuter uit te kijken naar de terugkeer van Pepi, wiens huurcontract bij Groningen over enkele maanden afloopt. De spits zelf heeft echter andere plannen. "Voor mij is het duidelijk: ik wil niet terug naar Augsburg. Dat heb ik de club ook al laten weten. Er zijn me dingen voorgespiegeld en beloofd die niet waargemaakt zijn. Dan is het simpel: dan moet je op zoek naar een andere club", zegt hij tegen Voetbal International.

Zaakwaarnemer Jaime Garcia heeft zich verbaasd over de uitspraken die men in Augsburg heeft gedaan. "We waarderen de investering die de club heeft gedaan, maar toen hij eenmaal binnen was, leek het of ze niet wisten hoe ze moesten omgaan met zo’n investering. De trainer sprak niet met hem, de directeur wilde hem zo graag hebben dat hij twee keer niet is komen opdagen voor een afspraak met Ricardo die hij zelf had ingepland. De trainer praat over hem tijdens een persconferentie, maar reageert vier dagen lang niet op een bericht dat Ricardo hem heeft gestuurd. Is dat respectvol? Maar misschien wist hij wel dat Ricardo hem wilde vertellen dat hij een terugkeer naar Augsburg niet ziet zitten. En dan krijgt een achttienjarige jongen uit Texas kritiek dat hij niets laat zien in de gemiddeld 28 minuten speeltijd. Zeg mij: wat kán je laten zien in zo’n korte periode?"

Pepi maakte begin 2022 voor ongeveer achttien miljoen euro de overstap van FC Dallas naar Augsburg, waar hij in vijftien competitiewedstrijden geen enkele keer scoorde. Dat ene doelpunt in Duitse dienst gaat hij wellicht nooit maken. "Ricardo moet aan zijn toekomst denken. Die ligt niet in Augsburg", stelt Garcia. "Hij weet dat hij goed in de markt ligt in Nederland. Hij voelt zich hier thuis, als voetballer en mens. Ja, Augsburg kan een verbintenis overleggen tot 2026, maar als ze hem terughalen en hij speelt weer niet, verdwijnt die investering van zestien miljoen als sneeuw voor de zon. Ik kan me niet anders voorstellen dat de club zal willen praten over een definitief vertrek van een speler in wie ze zelf geen toekomst zien, getuige meer dan zes spitsen die ze in de selectie hebben. Een grote investering, hoeft niet altijd de juiste te zijn. Dan moet je om tafel. Het enige dat Ricardo vraagt, is eerlijkheid en redelijkheid en een oplossing."