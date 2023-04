Dortmund profiteert door Doppelpack Malen nu wél van misstap Bayern en pakt koppositie Bundesliga

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond de koppositie in de Bundesliga overgenomen van Bayern München. Mede dankzij twee doelpunten van Donyell Malen werd Eintracht Frankfurt in Dortmund met 4-0 verslagen, waardoor de club profiteert van de nederlaag van Bayern eerder op de dag bij FSV Mainz 05.

Vorige week liet Borussia de kans op de eerste plaats nog liggen. Ook toen verspeelde Bayern punten, maar slaagde de ploeg er niet in om een 0-2 voorsprong vast te houden tegen tien man van VfB Stuttgart. Een week later lukte het echter wel, en opnieuw was er een hoofdrol weggelegd voor Malen.

Nadat Jude Bellingham na twintig minuten voor de openingstreffer had gezorgd, zorgde Malen even later voor de 2-0. Op aangeven van Karim Adeyemi schoot hij beheerst raak in de verre hoek, waardoor hij al voor het vijfde Bundesliga-duel op rij tot scoren komt voor Die Borussen.

Nog voor rust was het duel vervolgens beslist. Routinier Mats Hummels was met het hoofd het eindstation van een fraaie aanval, waardoor Borussia met een 3-0 voorsprong de kleedkamers op mocht zoeken. In het tweede bedrijf kwam alleen Malen tot scoren. Wéér was de assist van Adeyemi, en wéér vond de Nederlander de verre hoek, waardoor ook de 4-0 een feit was.

Door de ruime zege is Dortmund concurrent Bayern voorbij op de ranglijst in de Bundesliga. Met nog vijf duels te spelen heeft de ploeg nu één punt meer dan Der Rekordmeister.