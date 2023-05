Door persoonlijke problemen geplaagde Yuri Petrov op 48-jarige leeftijd overleden

Voormalig profvoetballer Yuri Petrov is op 48-jarige leeftijd overleden in een hospice in Nederland, zo melden verschillende media in Rusland. De oud-spits voetbalde voor meerdere Nederlandse clubs en bleef na zijn carrière in Noord-Brabant wonen.

Petrov, was tussen 1991 en 2009 actief als prof. Hij speelde in Nederland voor RKC Waalwijk, FC Twente, ADO Den Haag en FC Volendam. Hij was medio jaren negentig in beeld bij Ajax, maar trainer Louis van Gaal koos na een proefperiode voor Finidi George. Wel tipte hij RKC-trainer Bert Jacobs en zo kwam Petrov toch terecht in Nederland.

Bij RKC maakte hij indruk, waardoor Twente hem overnam. Hij speelde 74 wedstrijden voor de club uit Enschede en scoorde 15 keer. Petrov werd in 1998 ontslagen vanwege drankmisbruik. Daarna kreeg hij nog wel kansen bij RKC, ADO en Volendam. Het drankprobleem van de Russische voetballer werd alleen maar ernstiger na zijn profloopbaan.

Petrov ging na zijn actieve loopbaan ook drugs gebruiken. Zijn persoonlijke problemen kostten hem uiteindelijk zijn vrouw, kinderen, huis en zijn uitkering.

Zijn oud-clubs RKC en Twente hebben gereageerd op het trieste nieuws.