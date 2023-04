Driessen genoot van De Kuip: 'Volumeknop naar beneden en niet iedereen strak'

Feyenoord won zondag met 5-1 van RKC Waalwijk en Valentijn Driessen genoot van de sfeer in De Kuip. Waar het vorige week tegen Ajax nog mis ging in Rotterdam-Zuid, liet het Legioen zich op Eerste Paasdag wel van zijn beste kant zien. Driessen hoopt dat dat zo blijft als AS Roma op bezoek komt.

"Ik vond het heerlijk, er was een uitstekende sfeer", vertelt Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Geen spreekkoren, vuurwerk, rookbommen en fakkels. Maar gewoon normaal de ploeg ondersteunen. Het publiek heeft Feyenoord zodanig gesteund dat het heel snel op voorsprong kwam. Ik heb een uitstekende avond gehad met goed voetbal gezien. Ik hoop dat we dit aanstaande donderdag tegen AS Roma ook gaan zien."

De Italianen komen donderdagavond in de kwartfinales van de Europa League op bezoek bij Feyenoord, waar De Kuip op Europese avonden doorgaans kolkt. "Ik hoop voor iedereen dat het niet fout gaat. Ik denk dat iedereen vorige week wel heeft geleerd, dat Feyenoord daarmee benadeld wordt. Slot wil graag negentig minuten op hoge intensiteit spelen. Dan heeft het geen waarde om tijdelijk naar de kleedkamer te moeten omdat het publiek zich zonodig moet misdragen."

Feyenoord had zelf ook al wat kleine maatregelen genomen. "Volgens mij was de volumeknop van de huis-DJ een stuk naar beneden gedraaid. Er werden normale liedjes gedraaid, niet alleen maar van die opzwepende ellende. Dat zorgt alleen maar voor ellende en dat iedereen strak komt te staan." Aanstaande donderdag komt Roma om 18.45 uur op bezoek in De Kuip. Daar zijn de vakken Z1, Z2, Z3 en Z4 door de ongeregeldheden tegen Ajax gesloten.