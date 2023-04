Driessen valt iets op aan Drommel bij wereldgoal Spakenburg: 'Je zag dat hij dacht...'

PSV bereikte dinsdagavond weliswaar de finale van de KNVB Beker, maar werd wel even in verlegenheid gebracht toen Spakenburg in de 59ste minuut de 1-2 maakte. Dwayne Green tekende met een afstandsschot voor de aansluitingstreffer. Hoewel het doelpunt van grote schoonheid was, ging Joël Drommel volgens Valentijn Driessen niet helemaal vrijuit.

Na een afgeslagen corner leek PSV er snel uit te kunnen komen, maar Green stopte Xavi Simons af, bedacht zich vervolgens geen moment en schoot vanaf dertig meter raak. "Ik denk dat hij met zijn geweldige goal als snelste is vergeten dat Spakenburg is uitgeschakeld, al vond ik wel dat Drommel er niet echt heel goed uit zag. Vanaf die afstand. Niet echt heel stijf in de kruising. Niet echt heel hard. Je zag dat hij een fractie daarvoor eigenlijk dacht: de aanval is afgelopen, dit is het. Maar toen kwam dat schot", aldus Driessen in een video-item van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Het tegendoelpunt deerde PSV niet, want de ploeg van Ruud van Nistelrooij hield de voorsprong vast en plaatste zich zodoende als eerste team voor de finale van de KNVB Beker. Spakenburg verliet het toernooi met opgeheven hoofd. "Als je er als nummer tien van de Tweede Divisie zo'n wedstrijd van maakt tegen de nummer drie van de Nederland, dan heb je het uitstekend gedaan en je huid zo duur mogelijk verkocht", aldus Driessen.

Een stunt zat er niet in voor Spakenburg, dat eerder in het toernooi FC Groningen en FC Utrecht uitschakelde. "Van Nistelrooij had al gezegd dat ze het zouden benaderen als een Champions League-ontmoeting. Dat bleek ook wel als je zag hoe blij PSV was met de goals en het resultaat. Dan heb je ook wel recht om het te vieren, ook als het tegen Spakenburg is. PSV heeft een hele weg afgelegd naar de finale, dan mag je best een feestje vieren met de fans."

FootballTransfers: De PSV-huurling die Ruud van Nistelrooij uit de brand kan helpen