Duidelijke waarschuwing voor Feyenoord-fans in Rome, maar: ‘We zijn er ook voor hun veiligheid in de stad’

Nog één nachtje slapen en dan hoopt Feyenoord zich ten koste van AS Roma te verzekeren van een plekje in de halve finales van de Europa League. Na de 1-0 overwinning in De Kuip zal de ploeg van trainer Arne Slot donderdagavond in Rome het klusje moeten klaren. In aanloop naar de return gaat het echter meer over de maatregelen die de lokale autoriteiten hebben getroffen tegen de komst van Feyenoord-fans. Zij zijn donderdagavond niet welkom in het stadion, maar zijn desondanks met honderden afgereisd naar de Italiaanse hoofdstad.

AS Roma en Feyenoord stonden in het seizoen 2014/2015 ook al tegenover elkaar in de Europa League. Hoewel de Romeinen zich ten koste van de Rotterdammers kwalificeerden voor de volgende ronde, denken zij liever niet terug aan die dubbele ontmoeting. In aanloop naar het treffen in Rome liep het in de binnenstad volledig uit de hand. Om een herhaling te voorkomen, zijn er donderdag geen Feyenoord-fans welkom. Ondanks dat verbod zijn er toch honderden supporters van de Nederlandse koploper afgereisd naar Italië. Eerder deze week verscheen er op social media al een foto van de harde kern van Feyenoord in Napels.

In Rome leek het woensdagmorgen met de aantallen nog wel mee te vallen. “Wel zitten er 40 man in Napels, die houden we goed in de gaten, en vanmorgen kwam er een groep van 15 personen aan op het vliegveld”, wordt de Romeinse politiechef Giuseppe Rubino geciteerd door het Algemeen Dagblad. Rubino doet een dringend beroep op de Feyenoorders die ondanks het uitsupportersverbod alsnog naar Rome zijn afgereisd. Volgens de politiechef zijn Nederlanders ‘van harte welkom’ om de schoonheid van het Romeinse centrum te ontdekken, “maar wie hierheen komt met de intentie om de openbare orde te verstoren, kan een ferm antwoord van de Romeinse politie verwachten”, waarschuwt hij.

“We zijn ervoor om de openbare orde te handhaven”, vertelt Rubino, wat betekent dat de Romeinse politie er óók is voor de ‘veiligheid van Feyenoordsupporters in de stad’. Rubino raadt Feyenoord-fans in ieder geval af naar het Stadio Olimpico - het onderkomen van AS Roma én Lazio - te komen en alsnog op de een of andere manier aan kaarten te komen. “Wie toch probeert om binnen te komen met een illegaal kaartje zal eruit gepikt worden en die riskeert een sanctie.” Weke sancties vertelt Rubino niet.

De return tussen AS Roma en Feyenoord begint donderdagavond om 21.00 uur. De Rotterdammers verdedigen daarin een 1-0 voorsprong. Een treffer van Mats Wieffer maakt vooralsnog het verschil tussen beide ploegen, die elkaar vorig jaar nog troffen in de finale van de UEFA Conference League.