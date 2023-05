Een echte degradatiekraker tussen twee grote clubs in de Premier League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 1 mei.

Wedstrijden





Leicester City – Everton (21.00 uur)

Een echte degradatiekraker in de Premier League op maandagavond. Leicester City staat op dit moment achttiende en Everton staat negentiende. Beide teams hebben dit de afgelopen jaren niet vaak meegemaakt, want in de vorige jaren draaiden de ploegen nog mee in de middenmoot of in de bovenkant van de Engelse competitie. Het lijkt erop dat er een echte grootmacht gaat verdwijnen uit de Premier League dit seizoen. Wie kan er door te winnen uit de onderste regionen komen?

Artikel gaat verder onder video

Sevilla – Girona (21.00 uur)

De beul van PSV en het Manchester United van Erik ten Hag neemt het als nummer elf op tegen de nummer tien van de Spaanse competitie. Beide teams staan na 31 wedstrijden op 41 punten en dus liggen deze twee ploegen niet ver van elkaar vandaan. De ploeg van Nederlander Karim Rekik draait een matig seizoen in de competitie, maar in de Europa League staat de ploeg wel in de halve finale. Dus zal alle focus op die competitie liggen. Gaat Sevilla aansluiting zoeken bij de subtop of slaat Girona een goede slag?

Voetbal op tv





18.30 uur: Blackburn Rovers – Luton Town, Viaplay – live verslag van dit duel in de Championship

18.45 uur: Arsenal (V) – VfL Wolfsburg (V), YouTube – live verslag van dit duel in de Vrouwen Champions League

19.00 uur: RCD Mallorco – Athletic Bilbao, Ziggo Sport Voetbal – live verslag van dit duel in de LaLiga

20.30 uur: Rondo, Ziggo Sport, praatprogramma over voetbal

20.30 uur: Veronica Offside, Veronica, praatprogramma over voetbal

21.00 uur: Leicester City – Everton, Viaplay – live verslag van dit duel in de Premier League

21.00 uur: Sevilla – Girona, Ziggo Sport – live verslag van dit duel in de LaLiga

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS6, praatprogramma over onder meer voetbal