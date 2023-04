'Eerste topclub haakt af in strijd om Bellingham; doet Liverpool zaken met Chelsea?'

Het is niet meer de vraag óf, maar naar welke club Jude Bellingham dit seizoen vertrekt. De Engelsman heeft zich de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld en is ook dit seizoen de absolute smaakmaker bij zijn club Borussia Dortmund. Bellingham wordt op de voet gevolgd door de gehele Europese top, maar een overstap naar Liverpool lijkt er niet te gaan komen.

Bellingham maakte in de zomer van 2020 voor een slordige 25 miljoen euro de overstap van Birmingham City naar Borussia Dortmund. In Duitsland groeide hij uit tot een van de meest talentvolle en begeerde spelers op het Europese continent. Ook in het huidige seizoen maakt hij veel indruk. In 37 wedstrijden in alle competities was Bellingham goed voor tien doelpunten en ook nog eens zeven assists. Hij was tijdens het afgelopen WK in Qatar basisspeler. Bellingham kon echter niet voorkomen dat Engeland al in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Frankrijk.

Gedurende het eindtoernooi in Qatar speelde Bellingham zich verder in de kijker. De middenvelder wordt inmiddels al maanden in verband gebracht met een transfer naar een Europese topclub. Liverpool, Real Madrid en Manchester City zouden allemaal geïnteresseerd zijn in de komst van Bellingham. Maar Liverpool lijkt inmiddels een streep te hebben gezet door zijn naam. Als we Fabrizio Romano moeten geloven, vindt de huidige werkgever van Virgil van Dijk en Cody Gakpo Bellingham ‘te duur’. Borussia Dortmund verlangt naar verluidt omgerekend bijna 115 miljoen euro voor de Engelsman. Bovendien strijkt Bellingham veel salaris op en moeten er ook nog allemaal commissies worden betaald.

Waar Liverpool dus lijkt te zijn afgehaakt in de strijd om de handtekening van Bellingham, ruiken Real Madrid en Manchester City nog altijd hun kans. Zij lijken momenteel de grootste kanshebbers om er met de krabbel van de Engelsman vandoor te gaan, al ligt Manchester United ook nog op de loer. Maar of de werkgever van Erik ten Hag ook daadwerkelijk werk gaat maken van de eventuele komst van Bellingham, hangt volgens Romano af van de nieuwe eigenaar. Manchester United staat al een tijdje in de verkoop, maar ondanks verschillende biedingen is er nog geen nieuwe eigenaar. Pas als die er is, weet Ten Hag hoeveel geld hij komende zomer kan uitgeven aan nieuwe spelers.

Doet Liverpool zaken met Chelsea?

Dat Bellingham komende zomer naar alle waarschijnlijk niet naar Liverpool vertrekt, betekent niet dat de huidige nummer acht van de Premier League helemaal geen nieuwe middenvelders gaat aantrekken. Volgens Romano is Liverpool voornemens om twee of drie nieuwe middenvelders vast te leggen. Als we de Italiaanse transfergoeroe moeten geloven is dat zelfs een zekerheidje. Eén van de namen die op het lijstje staan, is die van Masoun Mount. De middenvelder van Chelsea kan al sinds februari rekenen op de interesse van Liverpool. Of hij komende zomer een transfer gaat maken, is afhankelijk van de plannen van Chelsea. Mount heeft in Londen nog een contract tot medio 2024.