El Ahmadi schrikt van het optreden van Grillitsch: 'Heel veel dom balverlies'

Ajax-trainer John Heitinga verbaasde vorige week in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles al vriend en vijand door meerdere wijzigingen door te voeren en voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard had hij wederom een verrassing in petto. Florian Grillitsch mocht eindelijk weer een keer aan een wedstrijd beginnen. ESPN-analist Karim El Ahmadi ging er eens goed voor zitten, maar het viel hem niet mee wat hij voorgeschoteld kreeg.

Grillitsch maakte afgelopen zomer op aandringen van Alfred Schreuder transfervrij de overstap naar Ajax. De middenvelder kwam onder de toenmalig trainer echter niet tot nauwelijks in actie en sinds de aanstelling van Heitinga is zijn perspectief er niet beter op geworden. Maar tegen Fortuna Sittard verscheen hij prompt aan de aftrap. Het was te zien dat hij weinig wedstrijdritme heeft. “Als je de kans krijgt om te starten bij Ajax op de nummer 6-positie en dan zie je dat hij met zulke ballen begint… Het leek wel alsof hij de hele tijd de laatste bal wilde geven”, zei El Ahmadi in Dit was het Weekend bij ESPN.

“Als ik hem was zou ik eerst lekker rustig spelen en in de wedstrijd proberen te komen. Het was echt heel veel dom balverlies. Als je eindelijk mag starten, ga dan gewoon wat simpeler spelen, maar hij had alleen maar balverlies”, schrok El Ahmadi van het optreden van Grillitsch. Heitinga haalde vorige week Edson Álvarez terug naar het centrum, waardoor Kenneth Taylor op 6 kwam te spelen. De Oranje-international had het echter lastig op die positie. El Ahmadi hoopte dat Grillitsch het beter zou gaan invullen, maar dat was dus niet het geval. “Je moet gewoon de controle houden als nummer 6. Bij Hoffenheim deed hij het gewoon heel goed. Ik heb toen ook weleens wedstrijden van hem gezien in de Bundesliga waarin hij heel goed speelde op die positie, maar vandaag…”

“Ik was echt aan het hopen dat er een nummer 6 zou gaan spelen die controle houdt en die ook gewoon de goede kleur inspeelt. Dat heeft Ajax nodig. Taylor wil te veel naar voren lopen, maar Grillitsch heeft ook niet laten zien dat hij er klaar voor is. Bij dit Ajax is Álvarez sowieso de beste keuze op die positie, maar dan moet je Bassey opstellen…”, aldus El Ahmadi. Calvin Bassey leek zich na een lastige periode weer in de basiself van Ajax te hebben gespeeld, maar sinds zijn matige optreden tegen Feyenoord moet hij genoegen nemen met een plek op de bank.