Er is nog hoop voor Heitinga: ‘Die vraag zal dan pas worden beantwoord’

Ajax-trainer John Heitinga krijgt nog één wedstrijd om de clubleiding te overtuigen dat hij ook volgend seizoen voor de groep moet staan. Volgens De Telegraaf wordt de vraag of Heitinga de juiste man voor de job is ‘normaal gesproken’ na de bekerfinale tegen PSV beantwoord. Ajax leed zondag een ontluisterende nederlaag tegen PSV.

Daardoor heeft niet Ajax, maar PSV inmiddels de beste papieren om er met de tweede plaats en het bijhorende startbewijs voor de voorronde van de Champions League vandoor te gaan. Door de nederlaag in Eindhoven staat er enorm veel druk op Ajax en Heitinga in aanloop naar de bekerfinale van komende zondag. “De vraag of de voor het hoofdtrainerschap op pole position liggende oud-international met goed fatsoen ook na de zomer voor de groep kan staan, zal door de Amsterdamse beleidsbepalers normaal gesproken pas na de kraker in De Kuip worden beantwoord”, schrijft De Telegraaf.

“Dus hoe onbeduidend de troostprijs uit Amsterdams perspectief ook lijkt; het al dan niet veroveren van de dennenappel kan voor de beginnende trainer Heitinga weleens van levensbelang zijn. Hoewel de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat aangaf dat de opvolger van Alfred Schreuder de beste papieren bezit”, leest het. “Zelfs als Ajax vindt Heitinga schatplichtig te zijn, omdat de voormalige verdediger na het gedwongen vertrek van Schreuder tegen zijn zin, uit clubliefde toch in de op het ravijn afrijdende trein stapte, is de bekerwinst cruciaal. Anders zal de storm in Amsterdam bij de eerste de beste tegenslag in het nieuwe seizoen tot orkaankracht aanwakkeren.”

Heitinga nam eind januari het roer over van Schreuder. De laatstgenoemde werd na het gelijkspel tegen FC Volendam op 26 januari ontslagen. Het was het zevende gelijkspel op rij. Heitinga kende een goede start als hoofdtrainer van Ajax, maar die kreeg geen passend vervolg. De Amsterdammers vlogen in de afgelopen maanden uit de Europa League en verloren het kampioenschap bovendien definitief uit het oog. Zondag staat dus nog wel de bekerfinale tegen PSV op het programma, maar er zullen weinig Ajacieden zijn die met veel vertrouwen toeleven naar de clash in Rotterdam.