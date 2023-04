Erling Haaland blijft records breken in zijn debuutseizoen in de Premier League. De Noorse spits maakte zaterdagavond tegen Southampton alweer zijn dertigste competitiedoelpunt voor Manchester City. Daar had hij slechts 27 wedstrijden voor nodig. Geen speler bereikte die grens zo snel als hij. Zijn recorddoelpunt was bovendien van uitzonderlijke schoonheid.

WAT. EEN. DOELPUNT! 😲

Erling Haaland maakt zijn dertigste Premier League-goal met een fraaie 𝙗𝙞𝙘𝙮𝙘𝙡𝙚 𝙠𝙞𝙘𝙠 🚲#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/XYKXgHNNnD — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 8, 2023