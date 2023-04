Erling Haaland gaat helemaal uit zijn dak na doelpunt van stand-in

Manchester City is zaterdagmiddag in de topper tegen Liverpool in de 27ste minuut op 1-1 gekomen. Julian Álvarez tikte de gelijkmaker binnen en maakte daar Erling Haaland heel blij mee.

Bij afwezigheid van Haaland is Álvarez tegen Liverpool de spits van Manchester City. Het Noorse fenomeen kampt met een liesblessure en werd niet fit genoeg bevonden voor de openingswedstrijd van de 29ste speelronde in de Premier League.

Vanaf de tribune zag Haaland hoe hij zijn ploeg vrij vlot het openingsdoelpunt van Mohamed Salah wegpoetste. Álvarez was het einde van een fraaie aanval, waarbij Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan en Jack Grealish een belangrijke rol hadden. De 1-1 werd door Haaland uitbundig gevierd.