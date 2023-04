ESPN krijgt berg aan klachten door netten in De Kuip: 'Om te janken dit'

Feyenoord maakt het seizoen af met de veelbesproken netten langs het veld van De Kuip. Die beslissing werd genomen naar aanleiding van De Klassieker tegen Ajax, nadat Davy Klaassen werd geraakt door een voorwerp uit het publiek. Dat zorgt bij de televisiekijkers echter voor grote onvrede.

ESPN heeft naar eigen zeggen zelf klachten binnengekregen en ziet ook dat mensen via social media hun ontevredenheid laten blijken. "Het leeuwendeel komt niet rechtstreeks bij ons terecht maar wordt op andere manieren geuit. Maar duidelijk is dat met name de palen van de netten een goede tv-registratie enorm in de weg zitten", aldus een woordvoerder van de televisiezender tegenover Vandaag Inside.

Feyenoord speelt de komende weken in ieder geval nog vier thuiswedstrijden. De Rotterdammers spelen in de Eredivisie tegen FC Utrecht, Go Ahead Eagles en Vitesse. Daarnaast wacht donderdag in de Europa League een duel met AS Roma. "In de Eredivisie worden netten opgehangen. We moeten het ermee doen en proberen er het beste van te maken. Maar treurig is het wel", luidt de conclusie van ESPN.

En dat nog 6 wedstrijden lang hierna.#FEYRKC#Netten#BedanktPik pic.twitter.com/FHNVLAGsOv — Ruud Lassche (@RuudLassche) April 9, 2023