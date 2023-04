ESPN verrast aanvoerder Spakenburg met pijnlijke beelden: 'Ik dacht: ik kom ermee weg'

Floris van der Linden, de aanvoerder van SV Spakenburg, werd zaterdag verrast in een interview met ESPN. Na het 1-1 gelijkspel tegen OFC in de Tweede Divisie, een teleurstellend resultaat voor Spakenburg, hoopte Van der Linden dat er geen beelden waren van de strafschop die hij in de wedstrijd miste.

ESPN liet eerst beelden zien van de doelpunten en opende daarna het gesprek met Van der Linden. "Ik ben blij dat de penalty niet op beeld staat", zei de aanvoerder. De beelden werden echter direct ingestart. "Ja, niet best. Ik dacht: ik kom er nog mee weg", reageerde hij daarna. Van der Linden kan zich nu opmaken voor de bekerwedstrijd tegen PSV van dinsdag.

De beelden zijn te bekijken door te klikken op de tekst in onderstaande tweet (niet op de afspeelknop).