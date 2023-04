FC Barcelona loopt tegen nederlaag aan die niet eens zo verrassend is

Het is FC Barcelona woensdagavond niet gelukt om de 1-0 zege op Atlético Madrid een passend vervolg te geven. De koploper van de Spaanse competitie liep op bezoek bij Rayo Vallecano tegen een verrassende en ook weer niet zo verrassende 2-1 nederlaag aan.

Barça zette afgelopen weekend een volgende stap richting de landstitel door Atlético Madrid opzij te zetten. De andere topclub uit de Spaanse hoofdstad, Real Madrid, ging dinsdagavond verrassend onderuit bij Girona (4-2). Barça had de voorsprong op de aartsrivaal woensdag zodoende kunnen vergroten tot veertien punten, maar slaagde er niet in om te profiteren van de Madrileense uitglijder.

Met Frenkie de Jong in de basis kwam Barça in de negentiende minuut op achterstand tegen Rayo Vallecano. Een droge knal van Álvaro García was Marc-André ter Stegen te machtig. De bezoekers dachten kort voor rust langszij te komen, maar na ingrijpen van de VAR werd een doelpunt van Robert Lewandowski afgekeurd vanwege buitenspel.

Rayo Vallecano, dat Barcelona in de voorgaande drie wedstrijden (twee zeges, één gelijkspel) ook al punten afhandig maakte, verdubbelde vroeg in de tweede helft de marge. Fran García was De Jong te snel af, had vervolgens een vrije doortocht richting Ter Stegen en maakte oog in oog met d doelman geen fout. Barça deed vlak voor tijd via Lewandowski nog wat terug, maar een nederlaag werd niet voorkomen.

Barcelona heeft ondanks de nederlaag bij Rayo Vallecano nog altijd een voorsprong van elf punten op Real Madrid. Er zijn nog acht speelrondes te gaan in de Spaanse competitie en de Catalanen hebben een relatief gunstig speelschema.