FC Den Bosch-supporters ontvangen aandenken aan monsternederlaag: ‘Dè was kut!’

PEC Zwolle kan zich vrijdagavond al verzekeren van promotie naar de Eredivisie. Er staat dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie geen maat op de ploeg van trainer Dick Schreuder. Vorige maand was PEC Zwolle nog met liefst 13-0 te sterk voor FC Den Bosch. Een pijnlijke ervaring voor FC Den Bosch en vooral voor de meegereisde supporters. De clubleiding heeft geprobeerd er nog het leukste van te maken.

PEC Zwolle maakte op 3 maart jongstleden gehakt van FC Den Bosch. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie was na een kwartier al klaar met de bezoekers. Dankzij drie doelpunten van Apostolos Vellios en Haris Medunjanin stond het na een kwartier spelen al 4-0 voor de thuisploeg. De Zwolse honger was ondanks die sensationele start nog lang niet gestild. Ook een 7-0 ruststand bracht daar geen verandering in. PEC Zwolle prikte er in de tweede helft nog zes doelpunten bij en stuurde FC Den Bosch uiteindelijk met een 13-0 nederlaag naar huis.

Artikel gaat verder onder video

Bijna een maand na de monsternederlaag in Zwolle verstuurde FC Den Bosch een brief naar de supporters die op 3 maart waren meegereisd naar Overijssel. ‘Nou, dat was me het potje wel, een kleine maand geleden in die Hanzenstad aan de IJssel… Tot hilariteit van sommige buitenstaanders en ronduit teleurstelling van alle direct betrokkenen. Het was een rare wedstrijd’, begint Tommie van Alphen zijn brief, die op Twitter is te lezen. ‘Jij was erbij. Je stond erbij en keek ernaar. Als alles lukt is het leven maar saai. Er schuilt meer belofte in de teleurstelling. Dus als we straks wel iets te vieren hebben, kun jij zeggen, dat was toen en dit is nu.’

De supporters van FC Den Bosch hebben bij de brief een sleutelhanger ontvangen met de tekst ‘dè was kut! Mar ik war dr bij!’. Op Twitter spreekt een fan over een ‘perfecte reactie. Ik had deze wedstrijd niet willen missen.’ PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen denkt het zijne over de 13-0. “Heel eerlijk: met 13-0 winnen van FC Den Bosch voelt bijna niet meer als sport. Ik ben zo blij voor de club dat we straks weer tegen Feyenoord en Ajax spelen. Dat wil je als voetballer en supporter. Dat is PEC-waardig”, zegt Van Polen in een interview met het Algemeen Dagblad.