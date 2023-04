FC Groningen-trainer Van der Ree benoemt het grote verschil tussen NEC en zijn ploeg

Bij een overwinning op NEC had FC Groningen nog een sprankje hoop mogen hebben op in ieder geval het ontlopen van rechtstreekse degradatie, maar door de 1-0 nederlaag op eigen veld is een stap terug naar de Keuken Kampioen Divisie onvermijdelijk. Zo liepen de spelers van de nummer zeventien van de Eredivisie er het grootste deel van de wedstrijd eigenlijk ook bij. Een behoorlijk verschil met NEC, erkende FC Groningen-trainer Dennis van der Ree.

FC Groningen leek lang een puntje over te houden aan het restant van de zaterdag gestaakte ontmoeting met NEC, maar in de laatste minuten ging het alsnog helemaal mis. ‘Inherent’ aan dit seizoen, zei oefenmeester Van der Ree na afloop voor de camera van ESPN. Van der Ree hoopte met een paar omzettingen zijn ploeg nog richting het NEC-doel te krijgen, maar zag in plaats daarvan Laros Duarte rood pakken en NEC’er Jordy Bruijn de daaropvolgende strafschop benutten.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de trainer van FC Groningen was het doelpunt van Bruijn echter geen gevolg van de aanvallende wissels. “We namen ietwat risico, maar daar gooi ik deze goal niet op. Dat was gewoon één lange bal en we staan niet op te letten achterin. Uiteraard moesten wij voor de winst gaan, dus we namen iets meer risico. Maar deze goal reken ik daar niet toe.” Na de rode kaart voor Duarte en het doelpunt van Bruijn verdween ook het laatste sprankje geloof op een goed resultaat uit FC Groningen. Maar of dat geloof er überhaupt was? “Te weinig”, erkende Van der Ree.

“Ik zag bij NEC ook niet dat ze er keihard voor gingen, maar daar zag ik wel een aantal jongens in het veld staan die met elkaar bezig waren. Een Márquez, Schöne… Dat soort jongens. Ja, dat mis ik bij ons heel erg. We hebben al vaker aangegeven dat we dat missen in dit elftal”, aldus Van der Ree, die zijn ploeg dat echter niet al te kwalijk wil nemen. Maar wat wel opviel in de thuiswedstrijd tegen NEC was dat er onderling heel weinig met elkaar werd gesproken. Ook dát kon Van der Ree niet ontkennen. “Het is een hele jonge ploeg die moeite heeft met elkaar te coachen, elkaar de waarheid te vertellen. Als er wat gezegd moet worden, moet dat vaak vanaf de zijkant komen.”