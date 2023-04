'FC Twente pakt door na afzegging Bosz en heeft nieuwe topkandidaat in het vizier'

FC Twente heeft Joseph Oosting als voornaamste kandidaat aangemerkt om de nieuwe trainer te worden komend seizoen. De club zat eerder om tafel met Peter Bosz, maar heeft haar pijlen nu gericht op de huidige trainer van RKC Waalwijk. Van een akkoord is overigens nog geen sprake.

Daarmee komt TC/Tubantia dinsdagavond naar buiten en werd even later ook door De Telegraaf gemeld. Twente sprak met Bosz, maar de oud-trainer van onder meer Ajax en Vitesse wilde nog geen groen licht geven aan de Tukkers. Omdat Twente niet kan en wil wachten, moet het doorschakelen en dat is inmiddels gebeurd. RKC Waalwijk's Oosting zou volgens de regionale krant de 'voornaamste kandidaat' zijn voor het hoofdtrainerschap na de afzegging van Bosz.



Het is allesbehalve een zekerheid dat de deal ook daadwerkelijk rondkomt, aangezien Oosting in december 2022 zijn destijds aflopend contract met twee jaar verlengde. Ook destijds was er serieuze belangstelling, maar Oosting gaf aan dat hij het seizoen bij RKC wilde afmaken. Zowel FC Groningen als Vitesse trokken aan de oefenmeester, maar die wilde niet eens met de clubs om tafel om te praten. "Als je hoofdtrainer bent bij een club, vind ik praten met andere clubs al ongepast, ja", zei hij daarover eerder bij ESPN.

Of hij ditmaal wel open staat voor een volgende stap aan het einde van een seizoen, is nog niet bekend. Met RKC maakt Oosting een uitstekend seizoen door en staat na 26 wedstrijden op de knappe achtste plaats in de Eredivisie. Twente moet op zoek naar een nieuwe trainer, omdat Ron Jans besloot om na dit seizoen te vertrekken uit Enschede.