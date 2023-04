FC Utrecht maakt kleedkamer officieel verboden terrein voor Van Seumeren

Frans van Seumeren is nog niet van plan om te stoppen bij FC Utrecht. De grootaandeelhouder viert zijn vijftienjarig jubileum, maar wil nog zeker tien jaar door in de Domstad. Daarbij zal hij niet in de kleedkamer komen, want dat is binnenkort officieel verboden terrein.

Na het recente incident na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles (1-2) heeft ook Van Seumeren zijn eigen rol tegen het licht gehouden, mede omdat trainer Henk Fraser eerder voor een soortgelijk voorval moest vertrekken. “Situaties staan altijd op zichzelf. Je ziet wel de impact die het heeft gemaakt, dus dan denk je over alle scenario’s na. Daar praat je met verschillende mensen over, ook met Gonnie. Het was voor de rvc aanleiding om de kaders, verantwoordelijkheden en regels nog eens duidelijk te maken en daar sta ik natuurlijk achter”, reageert Van Seumeren desgevraagd bij Voetbal International. Het zou in de kleedkamer zijn uitgelopen op een handgemeen tussen hem en Sean Klaiber, al werd dat een dag later wel meteen uitgesproken.

“Het was de tweede keer in vijftien jaar tijd dat ik een kleedkamer ben binnengelopen. De eerste keer was bij Erik ten Hag. Neemt niet weg dat het nooit had mogen gebeuren. Ik kom nooit meer in de kleedkamer!”, doet hij een harde belofte voor de komende. De RvC van FC Utrecht gaat dat ook opnemen in een reglement: de kleedkamer is vanaf komende dinsdag officieel verboden terrein voor de grootaandeelhouder.

De komende tien jaar zal hij daar dus niet meer verschijnen. En dat is de periode dat hij ongeveer nog door wil bij FC Utrecht. “Ik word 73 jaar. Over tien jaar ben ik 83. Met een beetje mazzel lukt dat wel”, zei Van Seumeren, die al behoorlijk wat geld in de club stopte. “Ik denk ergens tussen de veertig en vijftig miljoen euro. (…) Een ander koopt een jacht van vijftig miljoen euro en gaat in Saint-Tropez liggen. Nou, geef mij dan maar een voetbalclub.”

Zuidam op lijstje PSV

Verder kwam Van Seumeren met het nieuws dat Jordy Zuidam inderdaad in beeld was voor een technische functie bij PSV. “In Eindhoven lag een lijstje met kandidaten en Jordy stond daar ook op. Maar onze relatie is bekend. Hij is loyaal aan FC Utrecht en niet voor niks de langstzittende technisch directeur van Nederland. De directie heeft zich geconformeerd aan het meerjarenplan. We zijn zeer tevreden.”