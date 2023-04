Supporters van Feyenoord zijn goed vertegenwoordigd in Rome, zoveel is duidelijk geworden. In de aanloop naar de wedstrijd tegen AS Roma hebben de Nederlandse fans zich verzameld bij de Shamrock Pub, waar woensdagnacht ook een confrontatie dreigde plaats te vinden toen ze werden opgejaagd door AS Roma-hooligans. Dat werd verijdeld door de politie, die ook donderdag in groten getale aanwezig is om de vrede te bewaren. Elders in de stad zorgen de Roma-supporters voor sfeer met fakkels, terwijl de spelersbus langsrijdt.